Saucats

Concours d’Agility Saucats, 11 septembre 2021, Saucats. Concours d’Agility 2021-09-11 08:00:00 – 2021-09-12

Saucats Gironde Saucats Un moment exceptionnel de complicité entre un chien et son maître ! Concours d’Agility au cours duquel les couples « chien-maître » évoluent sur différents parcours d’obstacles chronométrés. La manifestation réunit environ 80 couples par jour. Les parcours seront proposés par Annette Gertsch-Coumes juge des derniers Championnats de France d’Agility et Jordi Navaro juge espagnol.

Vous pourrez admirer des chiens de tailles très diverses slalomer entre les piquets, franchir une passerelle ou un toit, traverser des tunnels et sauter des haies. Seul le maître a 5 minutes pour reconnaître le parcours proposé par le juge. Il guidera ensuite son compagnon à quatre pattes sur le parcours. Vous êtes les bienvenus pour assister à cette manifestation au pré communal de Saucats en respectant les consignes en vigueur par rapport à la crise sanitaire.

