Concours d’Agility Rives-en-Seine, 1 août 2021, Rives-en-Seine. Concours d’Agility 2021-08-01 – 2021-08-01 Espace sport Thomas Pesquet Caudebec en Caux

Le Club Canin de Villequier organise son premier concours d'agility à Rives-en-Seine. Rendez-vous sur le terrain de foot annexe de Caudebec-en-Caux pour observer le jeu complice entre maîtres et chiens. Ils devront arriver au bout du parcours, semé d'embûches, avec le moins de pénalités possibles. club.canin.villequier@gmail.com +33 6 88 99 56 96 dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Espace sport Thomas Pesquet Caudebec en Caux Ville Rives-en-Seine lieuville 49.54608#0.72764