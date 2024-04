Concours d’affiche les 21 kms de Casteljaloux Casteljaloux, vendredi 5 avril 2024.

L’objectif de ce concours est de concevoir une affiche attrayante et créative pour promouvoir

l’événement sportif » Les 21kms de Casteljaloux « . L’affiche gagnante sera utilisée pour promouvoir

l’événement, ainsi que sur les médailles pour l’épreuve du 21 km.

Le gagnant aura le choix entre recevoir un bon d’achat chez un de nos partenaires ou se voir offrir son

dossard pour participer à la course, selon sa préférence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-19

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

