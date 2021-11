Saint-Cyr-sur-Morin Médiathèque Au Moulin de Terwagne Saint-Cyr-sur-Morin, Seine-et-Marne Concours d’Acrostiches sur le thème de l’amour Médiathèque Au Moulin de Terwagne Saint-Cyr-sur-Morin Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin

**Concours d’acrostiches sur le thème de l’Amour .** _Règlement du concours :_ • Le concours est ouvert aux classes de l’école élémentaire Pierre Mac Orlan et aux enfants de 6 à 10 ans de l’accueil de loisirs Familles Rurales. • Inventer un acrostiche sur le thème de l’amour. • 2 affiches A3 contenant 3 ou 4 acrostiches maximum par classe et par groupe pour l’accueil de loisirs. • Ecriture manuelle ou informatisée, illustrations, collage tout est permis ! • Mentionnez-en bas du document le nom de l’école, la classe, le nom de l’accueil, le niveau du groupe. • Remise des affiches avant le vendredi 14 janvier 2022 à la médiathèque. • Les affiches seront exposées du mardi 18 janvier jusqu’au samedi 22 janvier 2022. Un numéro sera noté sous chaque affiche, afin qu’un jury et que les visiteurs puissent voter pour leur coup de cœur. Les visiteurs et le jury noteront sur un papier le numéro pour lequel ils décident de voter et pourront le déposer dans l’urne, qui sera mise à leur disposition à l’accueil de la médiathèque. • Un prix sera décerné aux 2 premières affiches primés. La date de remise du prix sera communiquée ultérieurement. Un concours d’Acrostiche sur le thème de l’amour est ouvert aux classes de l’école élémentaire Pierre Mac Orlan et aux enfants de 6 à 10 ans de l’accueil de loisirs Familles Rurales. Médiathèque Au Moulin de Terwagne 2 place de l’Église 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne

