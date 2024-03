[Concours culinaire] OPERATION KANNARI Péyi Nord Martinique Le Marigot, mercredi 20 mars 2024.

[Concours culinaire] OPERATION KANNARI Concours ludique entre les restaurateurs et la population. Chacun, dans sa catégorie, devra réaliser sa meilleure recette d’accras de morue pour remporter le titre du meilleur accra du Nord. 20 – 27 mars Péyi Nord Martinique Manifestation à huis clos. Pour participer, scannez le QR CODE et remplissez le formulaire d’inscription. Plus d’infos au 0596 58 69 98 / 0696 01 49 80 / infos@tourismenordmartinique.fr

Début : 2024-03-20T05:00:00+01:00 – 2024-03-21T04:59:00+01:00

Fin : 2024-03-27T05:00:00+01:00 – 2024-03-28T04:59:00+01:00

Péyi Nord Martinique CAP NORD MARTINIQUE Le Marigot 97225 Martinique Martinique