IEM Christian Dabbadie, le mercredi 18 mai

Les positifs sont un collectif de jeunes en situation de handicap de l’IEM Dabbadie qui propose des actions solidaires. **Mercredi 18 mai 2022 de 15h à 18h, ils organisent un concours culinaire à la manière de Top Chef en mobilisant 5 grands chefs de la région au sein du parc de l’établissement Dabbadie.** 50 repas seront confectionnés dans un délai de 3h. Des trophées seront remis aux trois meilleures équipes. **A 19h, un repas gastronomique** sera proposé sous le chapiteau suivi d’un **concert jusque 22h**. Les bénéfices seront versés au profit des clowns de l’espoir. Vous souhaitez assister au concours ? Inscrivez-vous en ligne : [https://forms.gle/c1QtBAmRDgVDoczJA](https://forms.gle/c1QtBAmRDgVDoczJA)

