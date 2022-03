Concours créatif ADIFLOR, 1 mars 2022, Paris.

Ce concours est ouvert à tous. Élève ou professeur, seul ou en groupe, en bibliothèque ou en club… Célébrons tous ensemble l’amour de la langue française ! Voici comment participer : 1- Sélectionner au moins 3 mots dans la liste ci-dessous : Décalé – Divulgâcher – Ébaubi – Époustouflant – Farcer – Kaï – Médusé – Pince-moi – Saperlipopette – Tintamarre 2- Rédiger un texte de 50 à 400 mots incluant les mots retenus (la forme est libre : récit, dialogue, poème, chanson…) 3- Lui choisir un titre et l’accompagner d’un dessin. 4- Les réalisations sont à envoyer avant le 31 mars 2022 minuit à ADIFLOR sur notre adresse e-mail [[communication@adiflor.org](mailto:communication@adiflor.org)](mailto:communication@adiflor.org). N’oubliez pas de préciser le nom, le niveau scolaire, la localisation et l’âge du ou des auteurs. A l’issue du concours, un jury ADIFLOR désignera les 12 meilleures réalisations en fonction des différents niveaux (3 dans chaque catégorie : primaire, collège, lycée et adulte). Les critères de sélection se feront sur l’originalité et la cohérence du texte mais également sur la qualité artistique du dessin. Les lauréats verront leur ouvrage édité en format numérique par ADIFLOR avec pour couverture ou illustration leur dessin. Cette compilation sera publiée dans la bibliothèque “Dis-moi dix mots” de notre club livresque : [[https://www.dejalu.fr/adiflor](https://www.dejalu.fr/adiflor)](https://www.dejalu.fr/adiflor) Une fresque de tous les dessins des participants sera également réalisée. **Alors, étonnez-nous et amusez-vous avec la langue française !** **Bonne chance à toutes et à tous !!** _Note aux candidats :_ _En participant à ce concours, vous donnez votre accord pour que vos textes et illustrations soient reproduits et utilisés par ADIFLOR. Les textes gagnants seront diffusés dans la bibliothèque du club et pourront être téléchargeables sur la liseuse ADIFLOR._

