Pour devenir l’un des 13 Coups de cœurs régionaux #FemmesduNumérique de La Poste et peut-être le Coup de cœur national de l’année, les candidates doivent avoir un projet B to C, prêt à être lancé en 2022, et désirer lancer une campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank . Les projets doivent : * être fondés ou co-fondés ou dirigés ou co-dirigés par une femme. * être un service numérique numérique innovant (application, plateforme, objet connecté…), au service du numérique (de promotion, par exemple, de l’inclusion numérique). * être à impact positif. Pour être retenues, les solutions proposées devront respecter des règles éthiques, limiter leur impact environnemental et favoriser une approche inclusive. * avoir un besoin de financement avéré pour avoir recours au financement participatif Candidatez au nouvel appel à projets des 13 Coups de cœur régionaux de La Poste #FemmesduNumérique avec KissKissBankBank et participez à la compétition nationale pour faire décoller vos projets. En ligne France

