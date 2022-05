Concours Couleurs de Bretagne Ploërmel, 17 juillet 2022, Ploërmel.

Concours Couleurs de Bretagne salle des Carmes rue du val Ploërmel

2022-07-17 – 2022-07-17 salle des Carmes rue du val

Ploërmel 56800

L’association Couleurs de Bretagne œuvre depuis 1994 pour la promotion du patrimoine breton en organisant des concours de peinture ouverts à tous.

Le temps d’une journée, le centre historique de Ploërmel ou encore le lac au Duc, inspireront les peintres et dessinateurs amateurs ou confirmés ; l’an dernier ils étaient 50. Chacun peut y participer : enfants, parents, grands-parents, répartis en plusieurs catégories d’âge et de compétence.

À vos pinceaux et crayons pour cette 24e édition !

DIMANCHE 17 JUILLET : PROGRAMME

8h – 12h : Accueil et inscriptions des peintres à la salle des Carmes (sous l’office de tourisme)

15h : retour des œuvres au Pôle Culturel

15h – 16h : mise en place des œuvres

16h – 17h30 : délibération du jury

17h30-18h : pot de clôture pour les participants et remise des prix

+33 6 82 31 26 20 http://www.couleursdebretagne.org/

