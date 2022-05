Concours Couleurs de Bretagne à Josselin Josselin Josselin Catégories d’évènement: Josselin

Morbihan

Concours Couleurs de Bretagne à Josselin Josselin, 31 juillet 2022, Josselin. Concours Couleurs de Bretagne à Josselin Salle d’Alzey Place d’Alzey Josselin

2022-07-31 08:00:00 – 2022-07-31 Salle d’Alzey Place d’Alzey

Josselin Morbihan L’évènement “Couleurs de Bretagne” fait une halte dans la cité médiévale de Josselin. Ce concours de peinture est ouvert à tous, petits et grands. Rendez-vous à la salle d’Alzey à Josselin pour l’accueil et les inscriptions à partir de 8h. Laissez ensuite libre court à votre créativité dans les ruelles de la Petite Cité de Caractère. A vos pinceaux ! L’évènement “Couleurs de Bretagne” fait une halte dans la cité médiévale de Josselin. Ce concours de peinture est ouvert à tous, petits et grands. Rendez-vous à la salle d’Alzey à Josselin pour l’accueil et les inscriptions à partir de 8h. Laissez ensuite libre court à votre créativité dans les ruelles de la Petite Cité de Caractère. A vos pinceaux ! Salle d’Alzey Place d’Alzey Josselin

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Josselin, Morbihan Autres Lieu Josselin Adresse Salle d'Alzey Place d'Alzey Ville Josselin lieuville Salle d'Alzey Place d'Alzey Josselin Departement Morbihan

Josselin Josselin Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/josselin/

Concours Couleurs de Bretagne à Josselin Josselin 2022-07-31 was last modified: by Concours Couleurs de Bretagne à Josselin Josselin Josselin 31 juillet 2022 Josselin morbihan

Josselin Morbihan