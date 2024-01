Concours Complet International de Lignières 2024 La Celle-Condé, mercredi 25 septembre 2024.

5 jours de compétitions, 4 épreuves , des animations et surtout du Grand Sport !

CCI épreuve 2*S, 3*L, 4*S et l’épreuve CCI4*L. Entrée gratuite, restauration sur place et village d’exposants. Nombreuses animations et la soupe des chefs ! EUR.

lieu-dit les amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire

Début : 2024-09-25

fin : 2024-09-29



