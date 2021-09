Concours complet international 2*, 3* et 4* La Celle-Condé, 29 septembre 2021, La Celle-Condé.

Concours complet international 2*, 3* et 4* 2021-09-29 09:00:00 – 2021-10-03 12:00:00

La Celle-Condé Cher La Celle-Condé

La dernière compétition internationale cette année et c’est au Pôle du Cheval et de l’Âne. Voici le programme :

Mercredi 29 septembre:

Inspection des chevaux pour CCI3*L et CCI4*L

Jeudi 30 septembre et Vendredi 1er octobre:

Dressage

Vendredi : soirée en chansons

Samedi 2 octobre 2021: Cross du CCI 3*L, à la suite cross du CCI4*L

Jumping du CCI2*S puis jumping du CCI4*

Dimanche 3 octobre:

CSO du CCI3*L puis du CCI4*L, remises des prix à la suite

Cross du CCI2*S puis du CCI4*S, remises des prix à la suite

Chalenge DGM Publigift du meilleur 6 ans du CCI2* et du meilleur 7 ans du CCI3*

Prix du Fair Play Millefranco

Championnat du meilleur 7 ans amateur France Complet.

Une croisière en Méditerranée est à remporter pendant cette semaine de compétitions animées.

Un rendez-vous devenu traditionnel au Pôle du Cheval et de l’Ane avec le concours complet international où s’affronte l’élite du monde équin.

contact@polechevaletane.fr +33 2 48 60 28 12 http://www.polechevaletane.fr/

La dernière compétition internationale cette année et c’est au Pôle du Cheval et de l’Âne. Voici le programme :

Mercredi 29 septembre:

Inspection des chevaux pour CCI3*L et CCI4*L

Jeudi 30 septembre et Vendredi 1er octobre:

Dressage

Vendredi : soirée en chansons

Samedi 2 octobre 2021: Cross du CCI 3*L, à la suite cross du CCI4*L

Jumping du CCI2*S puis jumping du CCI4*

Dimanche 3 octobre:

CSO du CCI3*L puis du CCI4*L, remises des prix à la suite

Cross du CCI2*S puis du CCI4*S, remises des prix à la suite

Chalenge DGM Publigift du meilleur 6 ans du CCI2* et du meilleur 7 ans du CCI3*

Prix du Fair Play Millefranco

Championnat du meilleur 7 ans amateur France Complet.

Une croisière en Méditerranée est à remporter pendant cette semaine de compétitions animées.

Office de Tourisme de Lignières

dernière mise à jour : 2021-09-20 par OT LIGNIERES