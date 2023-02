Concours Complet et concours d’Attelage La Celle-Condé OT LIGNIERES La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

La Celle-Condé

Concours Complet et concours d'Attelage, 18 juin 2023, La Celle-Condé

2023-06-18

Cher La Celle-Condé Cher Ce dimanche 18 Juin, Berry Attelage organise un concours d’attelage mais aussi un concours complet ! C’est l’occasion de venir découvrir ces 2 disciplines lors d’une journée. Sensations garanties ! Concours complet et concours d’attelage au Pôle du Cheval et de l’Âne. contact@polechevaletane.fr +33 2 48 60 28 12 http://www.polechevaletane.fr/ pixabay

La Celle-Condé

