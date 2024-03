Concours Chiens Truffiers Lagotto Romagnolo AIN Saint Jean de Niost Saint-Jean-de-Niost, jeudi 13 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-14 00:00

Fin : 2024-06-16 00:30

Recherche de truffes au naturel 14 – 16 juin 1

https://www.centrale-canine.fr/commission-cavage/articles/concours-lagotto-romagnolo

CAVAGE 2024 : du vendredi 14/06/2024 au dimanche 16/06/2024 5 épreuves utilisation C.E.RO.

EPREUVES UTILISATION LAGOTTO ROMAGNOLO

INVITATION – SAINT JEAN DE NIOST (01800)

L’ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE RHONE ALPES ACTRA

est heureuse de vous inviter à participer aux épreuves de cavage au naturel sur truffes fraiches de saison à SAINT JEAN DE NIOST (01800)

– CSAU (chaque jour) 20 €uros

-– CONFIRMATION (Lagotto Romagnolo uniquement) Chaque jour 40 €uros

— Chien ne concourant pas Inscription obligatoire Gratuit

1 – EPREUVE LAGOTTO du vendredi 14/06/2024 à St JEAN DE NIOST CACTTLAGa Apès midi 3 séries de 18 C.E.RO. chacune au maximum & 6 au minimum

Engagement auprès de l’ACTRA = 20,00 €uros Juges : Messieurs Laurent BRUN, Luc CHERPITEL et Bernard RION

CSAU & CONFIRMATION Juge suppléant : Monsieur Jean François SCHAAF

2 – EPREUVE LAGOTTO du samedi 15/06/2024 à St JEAN DE NIOST CACTTLAGa Matin 3 séries de 18 C.E.RO. chacune au maximum & 6 au minimum

Engagement auprès de l’ACTRA = 20,00 €uros Juges : Messieurs Laurent BRUN, Luc CHERPITEL et Bernard RION

CSAU & CONFIRMATION Juge suppléant : Monsieur Jean François SCHAAF

3 – EPREUVE LAGOTTO du samedi 15/06/2024 à St JEAN DE NIOST CACTTLAGa Après-midi 3 séries de 18 C.E.RO. chacune au maximum & 6 au minimum

Engagement auprès de l’ACTRA = 20,00 €uros Juges : Messieurs Laurent BRUN, Luc CHERPITEL et Bernard RION

CSAU & CONFIRMATION Juge suppléant : Monsieur Jean François SCHAAF

4 – EPREUVE LAGOTTO du dimanche 16/06/2024 à St JEAN DE NIOST CACTTLAGa Matin 3 séries de 18 C.E.RO. chacune au maximum & 6 au minimum

Engagement auprès de l’ACTRA = 20,00 €uros Juges : Messieurs Laurent BRUN, Luc CHERPITEL et Bernard RION

CSAU & CONFIRMATION Juge suppléant : Monsieur Jean François SCHAAF

5 – EPREUVE LAGOTTO du dimanche 16/06/2024 à St JEAN DE NIOST CACTTLAGb + CACIT 1 série unique de 18 C.E.RO. au maximum & 6 au minimum

Engagement auprès de l’ACTRA = 30,00 €uros Après midi Qualificatifs requis pour y engager un C.E.RO. CATTLAGa ou RCACTTLAGa homologués par la SCC et figurant sur le portail LOF Select de la SCC.

Jury collégial : Messieurs Laurent BRUN, Luc CHERPITEL et Bernard RION

Clôture des engagements : 01.06.2024 Avec Monsieur Bernard RION = Président du jury

AIN Saint Jean de Niost Saint Jean de Niost Saint-Jean-de-Niost 01800 Ain