Concours Chiens de Pied Salle polyvalente Saint-Vincent, samedi 13 avril 2024.

L’ACCA de Saint Vincent organise un concours « Chiens de pied sur piste artificielle de sanglier ».

RDV à la salle polyvalente à partir de 7h30.

Buvette et restauration sur place (repas samedi midi et soir et dimanche midi).

Tombola.

Début : 2024-04-13 07:30:00

fin : 2024-04-14

Salle polyvalente Plantade

Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

