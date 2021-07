Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer, Seine-Maritime [Concours] Châteaux de sable Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer Catégories d’évènement: Hautot-sur-Mer

Seine-Maritime

[Concours] Châteaux de sable Hautot-sur-Mer, 4 août 2021, Hautot-sur-Mer. [Concours] Châteaux de sable 2021-08-04 14:45:00 14:45:00 – 2021-08-04 RDV devant le restaurant les Régates /Plage de Pourville

Montrez vos talents de sculpteur lors de ce concours familial et convivial !

omf.hautot-sur-mer@hotmail.com

dernière mise à jour : 2021-07-22

Détails Catégories d’évènement: Hautot-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Hautot-sur-Mer Adresse RDV devant le restaurant les Régates /Plage de Pourville Ville Hautot-sur-Mer lieuville 49.91687#1.0287