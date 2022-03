Concours “Chansons en français’ Institut français de Hué Hué Catégorie d’évènement: Hué

Concours "Chansons en français' Institut français de Hué

du jeudi 3 mars au mercredi 16 mars à Institut français de Hué

Ce concours est ouvert au vietnamiens de 7 à 24 ans. Le participant ou groupe de participants enregistrent une vidéo de 3 à 5 minutes dans laquelle sera interprétée une chanson en français ou une danse sur la musique française. Le participant ou groupe de participants enregistrent une vidéo de 3 à 5 minutes dans laquelle sera interprétée une chanson en français ou une danse sur la musique française. Institut français de Hué 01 Le Hong Phong Thừa Thiên Huế Hué Phường Phú Nhuận

