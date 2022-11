Concours cantonal de belote – Téléthon Secondigny Secondigny Catégories d’évènement: Deux-Svres

Deux-Svres Les communes d’Allonne et d’Azay-sur-Thouet, avec le comité des fêtes d’Allonne organisent le Téléthon 2022 pour tout le canton de Secondigny. Organisé par le Club de l’Amitié dans le cadre du Téléthon.

