CONCOURS CANIN AGILITY

CONCOURS CANIN AGILITY, 16 octobre 2022, . CONCOURS CANIN AGILITY



2022-10-16 08:00:00 – 2022-10-16 17:00:00 Venez admirer les prouesses du meilleur ami de l’Homme ! Le Cani Club de la Côte de Jade organise un concours Agility.

L’enjeu pour les chiens y participant : les sélections pour le Grand Prix de France d’Agility ! Entrée libre, buvette et restauration sur place. cccjade@yahoo.com +33 6 30 71 68 22 http://caniclubcotedejade.e-monsite.com/ dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville