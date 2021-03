Timișoara Timisoara Timișoara Concours BD Timisoara Timișoara Catégorie d’évènement: Timișoara

Concours BD Timisoara, 8 mars 2021-8 mars 2021, Timișoara. Concours BD

du lundi 8 mars au mercredi 31 mars à Timisoara

**Pour célébrer le mois de la francophonie, nous vous invitons à créer votre BD sur le thème de l’air !!**

Vous pouvez vous inspirer librement des 10 mots proposés par le Ministère de la Culture français évoquant cet élément : Aile – Allure – Buller – Chambre à air – Décoller – Eolien – Foehn – Fragrance – Insuffler – Vaporeux

–> Partagez vos créations sur la page Facebook _French at UPT_ pendant tout le mois de mars !

Celles recevant le plus de votes seront récompensées Créer votre bande dessinée sur le thème de l’air ! Timisoara Universitatea politehnica Timisoara Timișoara Elisabetin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T00:00:00 2021-03-08T23:59:00;2021-03-09T00:00:00 2021-03-09T23:59:00;2021-03-10T00:00:00 2021-03-10T23:59:00;2021-03-11T00:00:00 2021-03-11T23:59:00;2021-03-12T00:00:00 2021-03-12T23:59:00;2021-03-13T00:00:00 2021-03-13T23:59:00;2021-03-14T00:00:00 2021-03-14T23:59:00;2021-03-15T00:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T00:00:00 2021-03-16T23:59:00;2021-03-17T00:00:00 2021-03-17T23:59:00;2021-03-18T00:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T23:59:00;2021-03-22T00:00:00 2021-03-22T23:00:00;2021-03-23T00:00:00 2021-03-23T23:00:00;2021-03-24T00:00:00 2021-03-24T23:00:00;2021-03-25T00:00:00 2021-03-25T23:00:00;2021-03-26T00:00:00 2021-03-26T23:00:00;2021-03-27T00:00:00 2021-03-27T23:00:00;2021-03-28T04:00:00 2021-03-28T23:59:00;2021-03-29T00:00:00 2021-03-29T23:59:00;2021-03-30T00:00:00 2021-03-30T23:59:00;2021-03-31T00:00:00 2021-03-31T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Timișoara Autres Lieu Timisoara Adresse Universitatea politehnica Timisoara Ville Timișoara