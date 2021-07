Petitefontaine Concours Attelage et Elevage Chevaux de Trait,à Petitefontaine Petitefontaine, Territoire de Belfort Concours attelage & élevage Concours Attelage et Elevage Chevaux de Trait,à Petitefontaine Petitefontaine Catégories d’évènement: Petitefontaine

Territoire de Belfort

Concours attelage & élevage Concours Attelage et Elevage Chevaux de Trait,à Petitefontaine, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Petitefontaine. Concours attelage & élevage

du vendredi 16 juillet au dimanche 18 juillet à Concours Attelage et Elevage Chevaux de Trait, à Petitefontaine

[http://www.espritrait.com](http://www.espritrait.com)os manifestations de chevaux de trait ! www.espritrait.com Concours attelage & élevage Concours Attelage et Elevage Chevaux de Trait,à Petitefontaine Petitefontaine Petitefontaine Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T18:30:00;2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T18:30:00;2021-07-18T09:00:00 2021-07-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Petitefontaine, Territoire de Belfort Étiquettes évènement : Autres Lieu Concours Attelage et Elevage Chevaux de Trait,à Petitefontaine Adresse Petitefontaine Ville Petitefontaine lieuville Concours Attelage et Elevage Chevaux de Trait,à Petitefontaine Petitefontaine