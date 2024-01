CONCOURS ARTISTIQUE JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES Thionville, mardi 20 février 2024.

CONCOURS ARTISTIQUE JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES Thionville Moselle

Laissez parler votre créativité à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques ! Artistes professionnels comme amateurs sont invités à s’exprimer autour du thème du sport. Peinture, sculpture, vidéo, photo, musique…

Les artistes sélectionnés seront exposés à PUZZLE et remporteront des lots.

Tous niveaux et toutes disciplines acceptéesTout public

0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est cyrielle.bethegnies@mairie-thionville.fr

Début : 2024-02-20

fin : 2024-05-20



