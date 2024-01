Concours anciens, jeux modernes : quel rapport ? Collège de France Paris, jeudi 23 mai 2024.

Le jeudi 23 mai 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Collège de France, en partenariat avec France Culture, organise un grand cycle de 7 tables rondes pour faire dialoguer la science et le sport.

Table ronde

Modération : Emmanuel Laurentin

Participants :

Vinciane Pirenne-Delforge, professeure du Collège de France, titulaire de la chaire Religion, histoire et société dans le monde grec antique

Christina Mitsopoulou, enseignante à l’université de Thessalie, chercheure associée à l’École française d’Athènes et co-commissaire de l’exposition du Louvre « L’Olympisme. Une invention moderne, un héritage antique »

Même si son nom renvoie au site antique d’Olympie, l’olympisme est une invention moderne et nos jeux olympiques sont bien différents des concours antiques. Après une brève évocation de certaines de ces distinctions, la table ronde portera notamment sur la manière dont l’olympisme moderne a puisé à un imaginaire moderne de l’Antiquité, tout en s’appuyant sur des objets antiques, réels ou supposés, pour donner à cette « re-fondation » des lettres de noblesse grecques.

Seront également abordés quelques thèmes et figures particulières : l’élaboration de l’iconographie moderne des Jeux olympiques ; l’archéologie comme source d’inspiration pour l’artiste olympique ; l’histoire antique, comme source d’inspiration du marathon ; enfin la figure et le rôle de Michel Bréal (1832-1915), professeur du Collège de France, linguiste, spécialiste de mythologie comparée, pacifiste, réformateur de l’éducation française et « père » du marathon, une discipline moderne qu’il suggéra au baron Pierre de Coubertin.

Collège de France 11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

https://www.college-de-france.fr/fr/jeux-2024

