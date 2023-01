Concours amical de tarot Blaisy-Bas Blaisy-Bas Blaisy-Bas Catégories d’Évènement: Blaisy-Bas

Côte-d’Or Blaisy-Bas EUR 8 8 Concours amical de tarot organisé par le Tennis Club de Blaisy-Bas le 21 janvier à 20h00 à la salle des fêtes.

Buvette, petite restauration.

Lots à gagner.

Inscription : 8€.

