Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer, Manche Concours amical de pétanque Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Gouville-sur-Mer

Manche

Concours amical de pétanque Gouville-sur-Mer, 20 août 2021, Gouville-sur-Mer. Concours amical de pétanque 2021-08-20 13:30:00 13:30:00 – 2021-08-20

Gouville-sur-Mer Manche Gouville-sur-Mer Inscriptions dès 13h30, en doublette :

5€ par joueur. Lots pour tous les participants. Inscriptions dès 13h30, en doublette :

5€ par joueur. Lots pour tous les participants. +33 2 33 47 84 33 Inscriptions dès 13h30, en doublette :

5€ par joueur. Lots pour tous les participants. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gouville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Gouville-sur-Mer Adresse Ville Gouville-sur-Mer lieuville 49.09732#-1.58101