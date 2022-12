Concours amateur de pétanque Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Concours amateur de pétanque Tourouvre au Perche, 1 juillet 2023, Tourouvre au Perche . Concours amateur de pétanque LA POTERIE AU PERCHE Terrains du village Tourouvre au Perche Orne Terrains du village LA POTERIE AU PERCHE

2023-07-01 13:30:00 13:30:00 – 2023-07-01

Terrains du village LA POTERIE AU PERCHE

Tourouvre au Perche

Orne Concours amateur de pétanque en doublette. 1er prix de 50€ et 2e prix de 20€.

Ouvert à tous.

Inscription : 5€/personne Concours amateur de pétanque en doublette. 1er prix de 50€ et 2e prix de 20€.

Ouvert à tous.

Inscription : 5€/personne +33 6 33 19 97 27 Terrains du village LA POTERIE AU PERCHE Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Tourouvre au Perche Orne Terrains du village LA POTERIE AU PERCHE Ville Tourouvre au Perche lieuville Terrains du village LA POTERIE AU PERCHE Tourouvre au Perche Departement Orne

Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/

Concours amateur de pétanque Tourouvre au Perche 2023-07-01 was last modified: by Concours amateur de pétanque Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 1 juillet 2023 LA POTERIE AU PERCHE Terrains du village Tourouvre au Perche Orne Orne Tourouvre-au Perche

Tourouvre au Perche Orne