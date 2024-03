Concours Airvault, mercredi 7 février 2024.

Concours Airvault Deux-Sèvres

Vous avez jusqu’au 13 mars pour participer aux jeux-concours lancés dans le cadre du Salon du Livre par la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet ! Pour les plus jeunes, élèves de maternelles concours de dessin des animaux de la ferme. Les albums de Luc Turlan n’ont plus de secret pour vous, alors sortez vos stylos pour esquisser votre plus beau Crapoto, Peluchon ou Cabriole ! Un joli coup de crayon ou une mise en scène originale vous fera peut-être remporter ce concours et la récompense associée ! Pour les enfants scolarisés en primaire, en capacité de lecture, un biblio-bingo vous attend soyez prêt.e.s à relever les défis-lecture de la grille proposée ici ou à retirer à la médiathèque. Une grille remplie vous permettra d’accéder au tirage au sort et peut-être gagner le gros lot ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07

fin : 2024-03-13

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque@cc-avt.fr

L’événement Concours Airvault a été mis à jour le 2024-02-28 par CC Airvaudais Val du Thouet