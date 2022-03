Concours Aïoli – Provence et Traditions Port-de-Bouc Port-de-Bouc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Port-de-Bouc

Concours Aïoli – Provence et Traditions Port-de-Bouc, 7 août 2022, Port-de-Bouc. Concours Aïoli – Provence et Traditions Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc

2022-08-07 11:00:00 – 2022-08-07 12:00:00 Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon

Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône Objectifs :

– Valorisation de l’identité provençale.

– Mise en place d’un concours d’aïoli ouvert à tous.



Organisé par l’Office de Tourisme le dimanche 7 août 2021 à 11h

Ouverture du concours par le Président de l’Office de Tourisme, Patrick GUIRAMAND.

La durée du concours est fixée à 30 minutes ainsi que la délibération du jury.

Le jury sera présidé par Philippe Amiel, représentant le Traiteur Meffre et sera composé de trois à quatre personnes.



Candidature :

– L’inscription est gratuite

– Le nombre de candidat est fixé à 15 au maximum

– Le bulletin d’inscription est disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme et sur le site internet.



Modalité du concours :

– Des postes de travail seront installés en fonction du nombre d’inscrits (maximum 15)

– Un numéro sera attribué à chaque participant

– Les candidats devront utiliser les produits et ingrédients qu’ils auront apportés eux-mêmes

(Préparer un demi-litre d’aïoli)

– L’aïoli devra être monté, obligatoirement, à la main.

Aucun ustensile ou appareil électrique ne sera autorisé



Autorisés :

– Ail frais, sel, poivre, deux huiles, fouet à main, mortier, pilon, saladier, mie de pain, œufs, pomme de terre, moutarde – Une aide extérieure est tolérée

Interdits :

– Robot, mixer, fouet électrique, préparation de base



Contestations, litiges, imprévus

En cas de contestation, le président de jury est le seul compétant pour statuer. L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident d’ordre alimentaire et de dommage corporel.



Critères d’évaluation

Les candidats seront notés sur :

– Le goût (saveur, assaisonnement)

– L’aspect (texture, tenue)

– Les ingrédients

– La présentation



Résultat

Les résultats seront proclamés après délibération du jury immédiatement après l’épreuve.

La décision du jury est sans appel. Les concurrents disposent d’une demi-heure pour préparer un demi-litre d’aïoli.

Les candidats devront utiliser les produits et ingrédients qu’ils auront apportés eux-mêmes.

