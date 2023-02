Concours Aïoli – Provence et Traditions Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Objectifs :



– Valoriser l’identité provençale.

– Créer un évènement festif et populaire.

– Participer à l’animation de rue.

– Promouvoir les savoirs-faire et les produits locaux.

– Faire connaître la culture de l’Olive (conférence).

– Créer une dynamique commerciale en lien avec les restaurants de la ville.



Venez profiter de l’hospitalité de l’équipe de l’Office de Tourisme qui s’occupera de l’organisation de la journée du dimanche 6 août 2023, ainsi que du concours à partir de 11h.

Le jury sera présidé par un professionnel de la restauration et sera composé de trois à quatre personnes.



Candidature :

– Ouvert aux particuliers.

– Inscription gratuite.

– Nombre de candidats fixé à 15 au maximum.

– Bulletin d’inscription disponible à l’Office de Tourisme et sur le site internet.



Modalité du concours :

– Des postes de travail seront installés en fonction du nombre d’inscrits (maximum 15).

– Un numéro sera attribué à chaque participant.

– Les candidats devront utiliser les produits et ingrédients qu’ils auront apportés eux-mêmes.

– Les concurrents disposent d’une demi-heure pour préparer un demi-litre d’aïoli.

– L’aïoli devra être monté, obligatoirement, à la main.

Aucun ustensile ou appareil électrique ne sera autorisé.



Autorisés :

– Ail frais, sel, poivre, deux huiles, fouet à main, mortier, pilon, saladier, mie de pain, œufs, pomme de terre, moutarde – Une aide extérieure est tolérée

Interdits :

– Robot, mixer, fouet électrique, préparation de base.



Critères d’évaluation

Les candidats seront notés sur :

– Le goût (saveur, assaisonnement).

– L’aspect (texture, tenue).

– Les ingrédients.

– La présentation.



Résultat

Les résultats seront proclamés après délibération du jury immédiatement après l’épreuve.



Repas en plein air aux Saveurs de Provence.

Ambiance festive et conviviale toute la journée :

Joutes provençales, pétanque, vieux métiers, marché provençal, fanfare, danses et costumes traditionnels. Cette journée est l’occasion de participer à un concours d’Aïoli, afin de faire connaitre son savoir-faire, ses traditions familiales dans le domaine de la gastronomie provençale. Office de Tourisme de Port de Bouc Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc

