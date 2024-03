Concours Agricole Charolais Rue des Tilleuls Gueugnon, vendredi 18 octobre 2024.

Gueugnon est une ville située à l’Ouest du département de la Saône et Loire, qui profite d’une situation géographique unique, au carrefour du Charolais, du Brionnais, du bassin minier et du Morvan. Dans un rayon de 50 kilomètres, se trouve la plus forte concentration d’éleveurs de bovins charolais de l’hexagone.

Créé en 1998, le concours de bovins Charolais est piloté par le Comité de Concours Agricole du Val d’Arroux Gueugnon C.C.A.V.A.G. qui a été fondé par une poignée d’éleveurs locaux. La manifestation, vite inscrite comme un événement incontournable de la race Charolaise, réunit mi-octobre 200 animaux de grande qualité inscrits au Herd Book Charolais (reproducteurs et de boucherie) dans le Hall des Expositions de Gueugnon.

Les jugements ont lieu sur les rings situés dans le périmètre du hall.

Une salle de restauration jouxte l'espace concours permettant aux visiteurs de se restaurer avec la bonne viande charolaise.

Début : 2024-10-18 08:00:00

fin : 2024-10-18 19:00:00

Rue des Tilleuls Hall des Expositions

Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ccavaggueugnon@gmail.com

