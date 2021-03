Bucarest UTCB Bucarest Concours « Adieu les profs, bonjour l’IA » UTCB Bucarest Catégorie d’évènement: Bucarest

Concours « Adieu les profs, bonjour l’IA » UTCB, 22 mars 2021-22 mars 2021, Bucarest. Concours « Adieu les profs, bonjour l’IA »

UTCB, le lundi 22 mars à 17:00

C’est un concours de création écrite libre organisé par l’UTCB avec des supers prix à gagner : une aquarelle, un Opinel, des jumelles de théâtre, du chocolat artisanal. N’hésitez pas à participer ! Pour le mois de la Francophonie, l’UTCB vous propose un super concours! UTCB 122-124, Bd. Bulevardul Lacul Tei, București, 020396 Bucarest Sector 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T17:00:00 2021-03-22T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bucarest Autres Lieu UTCB Adresse 122-124, Bd. Bulevardul Lacul Tei, București, 020396 Ville Bucarest