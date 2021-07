Prayssas Prayssas Lot-et-Garonne, Prayssas Concour équestre Prayssas Prayssas Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Prayssas

Concour équestre Prayssas, 15 août 2021-15 août 2021, Prayssas. Concour équestre 2021-08-15 – 2021-08-15

Prayssas Lot-et-Garonne Concours équestre labellisé FFE. Club Elite Grand Prix individuel. Clôture engagements : 09/08/2021 . Concours équestre labellisé FFE. Club Elite Grand Prix individuel. Clôture engagements : 09/08/2021 . +33 5 53 47 28 58 Concours équestre labellisé FFE. Club Elite Grand Prix individuel. Clôture engagements : 09/08/2021 . dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Prayssas Étiquettes évènement : Autres Lieu Prayssas Adresse Ville Prayssas lieuville 44.28787#0.50642