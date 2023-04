Fête de la Nature avec la LPO: Reconnaissance des oiseaux des jardins, 27 mai 2023, Concots.

Printemps + oiseaux ne sonnent pas faux! Quels sont les oiseaux de vos jardins au cours de cette saison? Vous saurez mieux les reconnaître après cette sortie, et ce, juste avant le weekend Comptage National des Oiseaux des Jardins. Plus d’excuse pour ne pas participer à cette opération. Une occasion de s’initier également à la reconnaissance de quelques chants car nos amis volatiles ne manquent pas de pousser la chansonnette au printemps!.

2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Concots 46260 Lot Occitanie



Spring + birds don’t ring a bell! What are the birds in your gardens this season? You’ll be able to recognize them better after this outing, just before the National Garden Bird Count weekend. No more excuses not to participate in this operation. It’s also an opportunity to learn how to recognize some songs, because our bird friends are always singing in spring!

Primavera + pájaros ¡no me suena! ¿Qué pájaros hay en su jardín esta temporada? Podrá reconocerlos mejor después de esta salida, justo antes del fin de semana del National Garden Bird Count. Ya no hay excusas para no participar en esta operación. También es una oportunidad para aprender a reconocer algunos cantos, ¡ya que nuestros amigos los pájaros no paran de cantar en primavera!

Frühling + Vögel klingen nicht falsch! Welche Vögel sind in dieser Jahreszeit in Ihren Gärten anzutreffen? Nach diesem Ausflug werden Sie sie besser erkennen können, und das kurz vor dem Wochenende der nationalen Gartenvogelzählung. Es gibt keine Ausrede mehr, nicht an dieser Aktion teilzunehmen. Sie werden auch lernen, einige Gesänge zu erkennen, da unsere Freunde im Frühling oft singen

Mise à jour le 2023-04-15 par Pnr des Causses du Quercy