Concors de novèlas en occitan, fins al 17 de febrièr de 2022

Concors de novèlas en occitan, fins al 17 de febrièr de 2022

du lundi 1 novembre au mercredi 16 février 2022 à Médiathèque de Noueilles

_”Son a mudar, e en descargant lo camion, aquí que te tròban un carton de mai.”_ Escrivètz la seguida ! Las bibliotècas del Lector del Val (associacion de bibliotècas de Lauragués / sud-èst tolosan) organizan lor XXIVen concors de novèlas en occitan, dobèrt a totes e a gratís, fins al 17 de febrièr de 2022. Lo concors prepausa quatre categorias : primàri, segondàri, licèus, adults (los tèxtes collectius son permés se fan partida de l’ensenhament d’una classa tota). Lo tèxt deu necessariament començar amb la frasa çai-sus. Lo genre demòra liure : fantastic, policièr, sciéncia-ficcion, istoric, romanèsc, aventura, etc… o pas brica de genre que siá. Totas las variantas de la Lenga d’Òc son planvengudas, a carga pel participant de passar l’incipit dins sa varianta pròpia. Se pòt tanben participar en francés, a partir de la frasa : “Ça alors ! En déchargeant le camion de déménagement, ils découvrent un carton supplémentaire.” La remesa dels prèmis se debanarà lo 11 de junh de 2022 endacòm dins Lauragués (31), e la remesa dels recuèlhs de novèlas als autors es prevista per la davalada de 2022. Un CD audiò de tèxtes occitans causits per la jurada serà fargat en mai de l’edicion del libre. Per mai d’entresenhas o per obténer lo reglament : [info@lecteurduval.org](mailto:info@lecteurduval.org) o sus la pagina : [http://www.lecteurduval.org/310-concours-nouvelles.html](http://www.lecteurduval.org/310-concours-nouvelles.html), ont se fa tanben l’inscripcion.

Participacion liura e a gratis

Lo Lector del Val (associacion de las bibliotècas del Lauragués), organiza un concors d’escritura d’un tèxte cort en occitan, dobèrt a totas e totes Médiathèque de Noueilles Noueilles 31450 Noueilles Haute-Garonne

