Poètes à volonté / Festival Et Dire Et Ouïssance La Maison d’Ernestine Catégories d’évènement: Concoret

Morbihan

Poètes à volonté / Festival Et Dire Et Ouïssance La Maison d’Ernestine, 30 juin 2023 19:30, Concoret. Soirée festive autour des poètes du festival Et Dire Et Ouïssance Vendredi 30 juin, 19h30 1 Vendredi 30 juin

19h30 : Poètes à Volonté avec tous les auteurs du festival

Au cœur de la chaleureuse Maison d’Ernestine, ce sera un buffet de poètes à volonté proposé au public, à l’occasion de quoi chaque poète du festival interviendra à sa manière pour faire entendre la diversité des voix invitées durant celui-ci. Lectures, performances ou autres choses sur des temps courts renouvelables, voire à la demande (à volonté). Lecture gratuite Sera proposé un buffet biovégétarien et local à volonté, préparé par la Maison d’Ernestine : tarif libre (sauf boissons) / Sur réservation jusqu’au 28/06 : 02 99 07 85 49 /dixitpoetic@gmail.com La Maison d’Ernestine Place du Pâtis Vert 56430 Concoret La Maison d’Ernestine Place du Pâtis Vert 56430 Concoret Concoret 56430 Morbihan

Détails Heure : 19:30 Catégories d’évènement: Concoret, Morbihan Autres Lieu La Maison d'Ernestine Adresse Place du Pâtis Vert 56430 Concoret Ville Concoret Departement Morbihan Lieu Ville La Maison d'Ernestine Concoret

Concoret La Maison d'Ernestine Concoret Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concoret/

Poètes à volonté / Festival Et Dire Et Ouïssance La Maison d’Ernestine 2023-06-30 was last modified: by Poètes à volonté / Festival Et Dire Et Ouïssance La Maison d’Ernestine La Maison d'Ernestine 30 juin 2023 19:30 La Maison d'Ernestine Concoret

Concoret Morbihan