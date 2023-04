20ème Marché du Terroir et de l’Artisanat CONCORET, 1 mai 2023 11:00, Concoret.

Le 20ème marché artisanal et festif se déploiera dans les rues de Concoret labellisé « Bourg du Patrimoine Rural de Bretagne ». Artisans, producteurs et association vous feront découvrir les richesses et la culture vive de notre territoire.

Cette année, plus de 160 exposants seront répartis en quartiers de métiers : bois, terre, métal, bijoux, art, déco, maraichage, gastronomie,…

Thème 2023 : EAU & BIODIVERSITÉ

Bourse aux plantes

De 11h à 14h / Place de l’épicerie

Dans le cadre du marché, se tient chaque année une bourse aux plantes, gratuite et ouverte à tous, de 11h à 14h. C’est une bonne occasion pour venir troquer plants, graines, outils, livres, revues de jardinage, trucs et astuces et bonnes idées !

La bourse aux plantes est animée par une équipe de jardiniers bénévoles

Animation jardin : Gestion de l’eau

De 14h à 16h / Jardin du CPIE

Avec des conditions météo aléatoires ces dernières années, les besoins en eau pour le jardin se font de plus en plus sentir. Comment gérer au mieux cette ressource ? Venez piocher des idées pour votre jardin.

Proposée par l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande

Atelier éclair : Fresque de la biodiversité

À 14h et à 15h30 (2 sessions de 30 min) / Jardin du CPIE

10 minutes ! C’est le temps qu’il vous faudra pour comprendre le fonctionnement d’un système naturel, la biodiversité qui le compose, ses interactions et les impacts d’une perturbation extérieure sur son équilibre. Rendez-vous au stand du CPIE pour cette activité « flash ».

Proposée par l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande

Vivre la Biodiv’ : des jeux en grand pour découvrir le monde du vivant

De 14h à 18h / Place de l’épicerie

Seul ou en famille, relevez les défis de la biodiversité. Des jeux grand format vous attendent, venez vous amuser ! La durée d’une partie est courte, entre 5 minutes et une demi-heure. Les règles du jeu sont affichées :vous pouvez jouer en toute liberté !

Proposée par l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande

Micmac sur le Fil

Déambulation à 12h puis spectacle à 14h30

Des bourdonnements, des battements d’ailes !? Au détour du parc comme au coeur de la jungle urbaine,

surgissent d’espiègles « hommes-insectes ». Parés de leurs plus beaux atours, ils jouent tambours et pavillons cuivrés… Quel Micmac, cet essaim !

Par Mandibul’ Orchestra

Jukebox

Pièce chorégraphique à 13h30 et à 15h30 / Devant le CPIE

Pièce chorégraphique dansée rythmée de fun sur un mode aléatoire. Le public sélectionne le thème, la durée, le nombre de danseurs et la musique de chaque improvisation dansée. Venez voir le travail des danseurs intergénérationnels de la compagnie !

Par la Cie Terrain Vague

Frêne le Temps

Déambulations à 13h45 et à 16h

Les êtres mythiques de la forêt viennent vous rencontrer… Au son des percussions et de la danse rituelle des arbres, une pause rêvée vous est offerte. Laissez-vous bercer par la flûte, emplissez-vous de joie et de magie et peut-être viendront-ils vous taquiner à danser et vous transmettre leurs précieux messages ?

Par la Cie Lophélia

Sève et Dune : la nuit du potager

Conte naturaliste et musical à 16h / Dans le jardin du CPIE

Maman, surtout quand il y a des fraises à manger ! Mais quand vient la nuit, que se passe-t-il dans le potager ? Insectes, amphibiens, micro-mammifères : une faune fragile et méconnue sur le pas de notre porte. Une invitation à la rêverie et à la curiosité avec nos voisins sauvages.

Adapté dès le plus jeune âge. Par Arzhella

Les Abeilles

Déambulations puis spectacle à 17h / Place de l’épicerie

À l’ère de l’Anthropocène, la civilisation est menacée ! La faune et la flore semblent perdues… Non ! Avant l’extinction, c’est l’heure de la rébellion. Un petit groupe d’abeilles décide de se prendre en ailes. Le pot de miel est donc à moitié plein !

Par la Cie C’est pas NoOm

