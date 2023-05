Jacques Lèbre / festival Et Dire Et Ouïssance Château de Comper Catégories d’évènement: Concoret

Jacques Lèbre / festival Et Dire Et Ouïssance Château de Comper, 1 juillet 2023 09:30, Concoret. La lecture se déroulera au bord du lac de Viviane Samedi 1 juillet, 09h30 1 Samedi 1er juillet

9h30 : Lecture autour du lac avec Jacques Lèbre

Ce sera au bord du lac de la fée Viviane tapi dans l’enceinte du château de Comper que le poète Jacques Lèbre, grand marcheur et grand observateur des moindres choses, à heure matinale, nous invitera à une promenade à travers ses poèmes et ses notes. Discussion avec l’auteur et café et viennoiseries offerts à l’issue de la lecture Gratuit Centre de l’Imaginaire Arthurien Château de Comper 56430 Concoret Château de Comper Comper 56430 Concoret Concoret 56430 Morbihan

