Nuit des dragons – CPIE Forêt de Brocéliande Concoret, 56430 Concoret Catégories d’évènement: Concoret

Morbihan

Nuit des dragons – CPIE Forêt de Brocéliande Concoret, 56430, 7 octobre 2022, Concoret. Nuit des dragons – CPIE Forêt de Brocéliande Vendredi 7 octobre, 20h30 Concoret, 56430

gratuit

Les salamandres sont de sortie, observons et suivons-les ! Concoret, 56430 place du pâtis vert Concoret 56430 Morbihan Bretagne C’est la saison de reproduction pour les Salamandres ! Venez les rechercher avec nous ! En plus d’en apprendre sur elles et les autres amphibiens, la sortie sera l’occasion d’expérimenter le protocole participatif de suivi des salamandres !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T20:30:00+02:00

2022-10-07T22:30:00+02:00 Bernard Dupont

Détails Catégories d’évènement: Concoret, Morbihan Autres Lieu Concoret, 56430 Adresse place du pâtis vert Ville Concoret lieuville Concoret, 56430 Concoret Departement Morbihan

Concoret, 56430 Concoret Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concoret/

Nuit des dragons – CPIE Forêt de Brocéliande Concoret, 56430 2022-10-07 was last modified: by Nuit des dragons – CPIE Forêt de Brocéliande Concoret, 56430 Concoret, 56430 7 octobre 2022 56430 Concoret Concoret

Concoret Morbihan