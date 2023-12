Concorde Park : le parc sportif urbain situé sur la place de la Concorde Place de la Concorde Paris, 26 décembre 2023, Paris.

Du mardi 26 décembre 2023 au dimanche 25 février 2024 :

Du 26 décembre au 25 février, plongez dans une expérience sportive urbaine inédite au cœur de la mythique place de la Concorde.

Pendant deux mois, la place de la Concorde va accueillir une aire sportive urbaine inédite en libre accès. Au programme le week-end et pendant les vacances scolaires, de nombreuses animations et activités sportives sont proposées à toutes et tous. Une buvette est également mise en place pour permettre de profiter pleinement de l’espace.

Des sports urbains s’invitent place de la Concorde

Tous ces équipements sont mis à disposition par la Ville de Paris.

Zone de parkour : le parkour est une discipline physique qui vise à se déplacer de manière efficace à travers des environnements urbains ou naturels en utilisant des mouvements fluides et acrobatiques pour surmonter les obstacles.

Zone de pump track : le pump track est un parcours avec des bosses et des virages conçu pour être parcouru sans pédaler. On utilise le mouvement du corps pour naviguer de manière fluide à travers ce champs de bosses.

Terrains de basket 3×3 : le basket 3×3 est une version simplifiée du basket-ball traditionnel, se jouant avec deux équipes de trois joueurs sur un demi-terrain. L’objectif est de marquer des paniers tout en s’adaptant à un rythme de jeu plus rapide et à une stratégie plus directe.

Zone d’initiation sports urbains : cet espace est dédié à l’initiation aux sports urbains (vélos, rollers et trottinettes). Ces activités visent à initier le public à la pratique des sports urbains.

Animations des vacances de Noël

Animations des week-ends

Animations des vacances de février

A noter

L’ensemble des équipements est exceptionnellement fermé du 31 décembre au 1 er janvier inclus, et les terrains de basket sont fermés du 30 décembre au 2 janvier inclus.

