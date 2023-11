SALON AUTO MOTO ET MOBILITES Concorde Avenue Toulouse, 8 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Une fête de la mobilité sous toutes ses formes, à une, deux, trois ou quatre roues ! Autos, motos, utilitaires, vélos et autres véhicules dits intermédiaires (Trottinettes, gyroroues) vous attendent pour 5 jours de salon !.

2023-11-08 fin : 2023-11-12 22:00:00. EUR.

Concorde Avenue MEETT

Toulouse 31840 Haute-Garonne Occitanie



A celebration of mobility in all its forms, on one, two, three or four wheels! Cars, motorcycles, utility vehicles, bicycles and other intermediate vehicles (scooters, gyroroues) await you for a 5-day show!

Una fiesta de la movilidad en todas sus formas, sobre una, dos, tres o cuatro ruedas Automóviles, motocicletas, vehículos comerciales, bicicletas y otros vehículos « intermedios » (scooters, autocaravanas) le esperan durante 5 días de exposiciones

Ein Fest der Mobilität in all ihren Formen, auf einem, zwei, drei oder vier Rädern! Autos, Motorräder, Nutzfahrzeuge, Fahrräder und andere sogenannte Zwischenfahrzeuge (Tretroller, Kreisel) erwarten Sie an fünf Messetagen!

Mise à jour le 2023-10-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE