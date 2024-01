SALON VINS ET TERROIRS Concorde Avenue Aussonne, vendredi 8 mars 2024.

Aussonne Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-10

Le rendez-vous des saveurs en région !

Profitez de ce rendez-vous pour vous octroyer un moment de détente et de convivialité autour de plaisirs simples et vrais…

Fidèles, exigeants, connaisseurs, initiés, amateurs ou curieux, ce rendez-vous est fait pour vous !

Les plus grandes régions viticoles de France seront représentées afin de diversifier et d’enrichir votre cave. Le Salon Vins & Terroirs c’est des rencontres avec les producteurs qui vous feront partager leurs savoir-faire et leur passion : vous bénéficierez ainsi de conseils avisés et d’une gamme de prix « direct producteur » adaptée à tous les budgets. Coté gastronomie, venez découvrir les saveurs authentiques de nos régions avec une offre variée de produits et d’appellations de qualité.

Pour cette édition 2024, le Salon Vins & Terroirs accueille la seconde édition de la Coupe du Monde de la Chocolatine sous la présidence de Sébastien LAGRUE, 1er Champion du Monde de la Chocolatine. Les meilleurs chefs pâtissiers venant de 12 pays s’affrontent pour remporter le titre !

EUR.

Concorde Avenue MEETT

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie contact@toulouse-evenements.com



Mise à jour le 2024-01-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE