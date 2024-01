SALON OCC’YGÈNE Concorde Avenue Aussonne, vendredi 1 mars 2024.

Aussonne Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-03

Le rendez-vous du TOURISME, des RANDONNEES et des LOISIRS se réinvente avec vous !

Inspirez, le Salon OCC’YGENE va vous combler !

Vous souhaitez préparer vos prochaines vacances, escapades ou voyages, trouver la destination de vos rêves, en France, comme dans notre belle région d’Occitanie ou ailleurs en Europe et dans le monde, vous éveiller et stimuler vos sens.

L’évasion commence ici !

Vous cherchez un séjour clef en main ou sur mesure, des agences de voyages spécialisées, des offices du tourisme qui connaissent parfaitement leur territoire, des randonnées, des activités, des hébergements, une croisière, une pause bien-être, d’autres façons de se déplacer ou de l’équipement outdoor… ?

Le Salon OCC’YGENE est l’occasion unique de rencontrer des producteurs d’évasion, d’immersion, de divertissements, de bien-être, d’insolite, tournés vers un tourisme durable et aisément accessible.

Concorde Avenue MEETT

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie contact@toulouse-evenements.com



