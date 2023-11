SALON CREATEURS ET ARTISANS D’ART DE TOULOUSE Concorde Avenue Aussonne, 6 décembre 2023, Aussonne.

Aussonne,Haute-Garonne

Le rendez-vous de la créativité artisanale à la française !

C’est l’occasion idéale de faire du shopping autrement, d’échanger avec les créateurs et de craquer pour une pépite jamais vue ailleurs..

2023-12-06 fin : 2023-12-10 19:00:00. EUR.

Concorde Avenue MEETT

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie



The meeting place of French artisanal creativity!

It is the ideal occasion to shop differently, to exchange with the designers and to fall for a nugget never seen elsewhere.

La cita de la creatividad artesanal francesa

Es la oportunidad ideal para comprar de forma diferente, para intercambiar con los diseñadores y para enamorarse de una pepita nunca vista en otro lugar.

Der Treffpunkt für handwerkliche Kreativität auf französische Art!

Es ist die ideale Gelegenheit, einmal anders zu shoppen, sich mit den Designern auszutauschen und sich in ein Nugget zu verlieben, das es nirgendwo sonst zu sehen gibt.

Mise à jour le 2023-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE