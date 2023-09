VINS ET TERROIRS ET CHOCOLATS ET GOURMANDISES (EDITION AUTOMNE) Concorde Avenue Aussonne, 27 octobre 2023, Aussonne.

Aussonne,Haute-Garonne

Le rendez-vous des saveurs authentiques de notre région !

Profitez de ces deux rendez-vous pour vous octroyer un moment de détente et de convivialité autour de plaisirs simples et vrais… fidèles, exigeants, connaisseurs, initiés, amateurs ou curieux, ce rendez-vous est fait pour vous !.

2023-10-27 fin : 2023-10-29 . 5.5 EUR.

Concorde Avenue MEETT

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie



The authentic flavours of our region!

Take advantage of these two events to indulge in a moment of relaxation and conviviality around simple, genuine pleasures… whether you’re loyal, demanding, a connoisseur, an initiate, an amateur or just curious, this event is made for you!

¡El punto de encuentro de los sabores auténticos de nuestra región!

Aproveche estos dos eventos para disfrutar de un momento de relajación y convivencia basado en placeres sencillos y genuinos… ya sea usted fiel, exigente, conocedor, iniciado, aficionado o simplemente curioso, ¡este es su evento!

Der Treffpunkt für authentische Genüsse aus unserer Region!

Nutzen Sie diese beiden Termine, um sich einen Moment der Entspannung und Geselligkeit rund um einfache und wahre Genüsse zu gönnen… Treue, Anspruchsvolle, Kenner, Eingeweihte, Amateure oder Neugierige – dieser Termin ist wie für Sie gemacht!

Mise à jour le 2023-09-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE