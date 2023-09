SALON TENDANCES CREATIVES Concorde Avenue Aussonne, 12 octobre 2023, Aussonne.

Que vous soyez adeptes de la couture et du fait-main, de la déco ou amoureuse du tricot, de la broderie, du scrap, Tendances Créatives, le Salon des Loisirs Créatifs est fait pour vous !.

2023-10-12 fin : 2023-10-15 18:30:00. EUR.

Concorde Avenue MEETT

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie



Whether you are a fan of sewing and handmade, decorating or in love with knitting, embroidery, scrapbooking, Tendances Créatives, the Salon des Loisirs Créatifs is made for you!

Si es aficionado a la costura y las manualidades, la decoración, el punto, el bordado o el scrapbooking, Tendances Créatives, el Salon des Loisirs Créatifs, ¡es para usted!

Ob Sie nun ein Fan von Näharbeiten und Selbstgemachtem, von Dekoration oder ein Liebhaber von Stricken, Sticken oder Scraping sind, Tendances Créatives, die Messe für kreative Freizeitgestaltung, ist wie für Sie gemacht!

