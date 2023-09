CONGRÈS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE (MEETT) Concorde Avenue Aussonne, 4 octobre 2023, Aussonne.

Toulouse accueille le 129e congrès national annuel des sapeurs-pompiers de France ! Venez visiter la plus grande caserne de France et découvrir les missions des sapeurs-pompiers au travers de nombreuses animations..

2023-10-04 fin : 2023-10-07 19:00:00. .

Concorde Avenue MEETT

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie



Toulouse hosts the 129th annual national congress of the French fire department! Come and visit France’s largest fire station and discover the missions of the fire department through a wide range of activities.

Toulouse acoge el 129º congreso nacional anual de los bomberos franceses Visite el parque de bomberos más grande de Francia y descubra las misiones de los bomberos a través de un amplio abanico de actos.

In Toulouse findet der 129. jährliche nationale Kongress der französischen Feuerwehr statt! Besuchen Sie die größte Kaserne Frankreichs und lernen Sie bei zahlreichen Veranstaltungen die Aufgaben der Feuerwehr kennen.

