SUPER FETE SAINT-MICHEL CONCORDE AVENUE Aussonne, 22 septembre 2023, Aussonne.

Aussonne,Haute-Garonne

La super fête Saint-Michel est de retour au MEETT ! Nouvelle année, nouveau lieu !

Petits et grands, ne manquez pas cet événement incontournable et populaire pour faire le plein de sensations !.

2023-09-22 fin : 2023-10-15 22:30:00. EUR.

CONCORDE AVENUE

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie



The super Saint-Michel festival is back at MEETT! New year, new venue!

Young and old alike, don’t miss out on this popular must-see event for a whole host of sensations!

¡El súper festival de Saint-Michel vuelve al MEETT! Nuevo año, nuevo lugar

Jóvenes y mayores, no se pierdan esta cita ineludible, popular y llena de emociones

Die tolle Sankt-Michael-Party ist wieder im MEETT! Neues Jahr, neuer Ort!

Ob Groß oder Klein, lassen Sie sich dieses unumgängliche und beliebte Ereignis nicht entgehen und erleben Sie die volle Ladung Nervenkitzel!

Mise à jour le 2023-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE