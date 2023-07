SALON AUTO MOTO CLASSIC Concorde Avenue Aussonne, 8 septembre 2023, Aussonne.

Aussonne,Haute-Garonne

Le rendez-vous annuel du Grand Sud des acteurs du secteur autos-motos anciennes et des passionnés de belles mécaniques, s’installe pendant trois jours au MEETT..

2023-09-08 fin : 2023-09-10 . 13 EUR.

Concorde Avenue MEETT

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie



The Grand Sud?s annual meeting place for classic car and motorcycle enthusiasts and lovers of fine mechanical engineering, takes up residence for three days at MEETT.

La cita anual en el sur de Francia de todos los protagonistas del sector de los coches y motos clásicos y de los apasionados de las máquinas bellas tendrá lugar durante tres días en MEETT.

Das jährliche Treffen der Akteure der Oldtimer- und Motorradbranche und der Liebhaber schöner Mechanik im tiefen Süden findet drei Tage lang auf der MEETT statt.

