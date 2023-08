ROSE FESTIVAL EN OCCITANIE Concorde Avenue Aussonne, 1 septembre 2023, Aussonne.

Aussonne,Haute-Garonne

Le Rose Festival en Occitanie créé par Bigflo et Oli revient pour une 2ème édition !.

2023-09-01 fin : 2023-09-03 00:00:00. 52 EUR.

Concorde Avenue MEETT

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie



The Rose Festival in Occitanie created by Bigflo and Oli is back for a 2nd edition!

La Fiesta de la Rosa en Occitanie, creada por Bigflo y Oli, ¡vuelve en su 2ª edición!

Das von Bigflo und Oli ins Leben gerufene Rose Festival in Okzitanien kehrt für eine 2. Ausgabe zurück!

Mise à jour le 2023-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE