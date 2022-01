concordan(s)e – On a jeté bébé avec l’eau du bain Médiathèque Marguerite Duras, 9 avril 2022, Paris.

Duo dansé avec Carlotta Sagna, chorégraphe, et Olivia Rosenthal, autrice pour le final du festival concordan(s)e

concordan(s)e – Le final !

Il n’est pas toujours facile de trouver comment finir une belle histoire.

L’équipe du festival concordan(s)e a donc décidé pour ce final d’inviter des duos qui ont marqué le festival, de leur demander comment ils pouvaient imaginer un geste artistique pour marquer cette rencontre inédite entre la danse et la littérature.

Chaque duo s’est approprié la proposition et se prête au jeu de la reprise, soit en reprenant le duo dans sa version originale, soit en l’adaptant en fonction de leurs souvenirs et pour certains en imaginant une réécriture d’une nouvelle version de l’expérience vécue.

Que de souvenirs…

On a jeté le bébé avec l’eau du bain

Carlotta Sagna chorégraphe

Olivia Rosenthal écrivain

Commande édition 2009 / Recréation 2021

Olivia et Carlotta se sont rencontrées il y a dix ans et ont inventé une pièce chorégraphiée où elles montraient un peu leurs différences et beaucoup leurs ressemblances. Elles ont un peu oublié cette pièce mais pas complètement. Pour cette nouvelle collaboration, elles vont essayer de confronter les traces et souvenirs qu’elles gardent de cette expérience, et enquêter, à partir des bribes et fragments qu’elles ont encore en tête, sur ce qui a eu lieu, ce qui reste, ce qui a disparu, ce qui a changé. Une performance mémorielle mi-parlée mi-dansée, pour rappeler que nous ne cessons d’oublier, de fabuler, de vieillir et de nous métamorphoser. »

Production : Commande du festival Concordan(s)e, le Phare, CCN du Havre Normandie – direction Emmanuelle Vo-Dinh ; avec le soutien de micadanses – Paris.

Principe de concordan(s)e

concordan(s)e est une rencontre inédite entre un chorégraphe et un écrivain.

Le festival passe une commande à un chorégraphe et un écrivain qui ne se connaissent pas au préalable. Ils vont découvrir leurs expériences respectives, cheminer ensemble pour nous dévoiler le fruit de leurs échanges, de ces croisements entre le geste et le mot. Le chorégraphe et l’écrivain interprètent ensuite face au public une chorégraphie et un texte inédits. Ces rencontres offrent à chaque fois des formes inattendues, des créations qui donnent à cette expérience toute sa richesse, son originalité.

L’intention de ces rencontres est de découvrir, sur un même espace, le chorégraphe et l’écrivain dans cet acte artistique commun.

Crédit photo : Delphine Micheli.

